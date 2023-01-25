“#الثلوج” تُصيب الحياة في #اليابان بالشلل.. إلغاء المئات من رحلات الطيران والقطارات

تسببت الرياح الشديدة والثلوج الكثيفة في إلغاء المئات من رحلات الطيران في اليابان اليوم، كما تسببت الثلوج في إغلاق الطرق السريعة وتعطل نظم النقل الأخرى والقطارات السريعة في أجزاء عديدة من اليابان.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن منخفضاً جوياً شتوياً جلب الثلوج والكتلة الهوائية إلى المناطق الواقعة على طول ساحل بحر اليابان من غربي البلاد إلى شرقها.

كما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، متوقعةً أن يستمر المنخفض الجوي الشتوي حتى الخميس، جالباً المزيد من الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية خاصة إلى المناطق المحاذية لساحل بحر اليابان، والمناطق الأكثر انخفاضاً المحاذية لساحل المحيط الهادئ.