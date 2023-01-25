تشمل العاصمة.. #الأرصاد تنبه : #أمطار غزيرة على أجزاء من #الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيه متقدم، حول هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة ‎الرياض.

وأوضح المركز أن الأمطار تشمل (العاصمة الرياض، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، مرات) ويستمر حتى الساعة 4 مساءً.

توقع المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.