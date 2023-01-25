أرامكو تعتزم الإعلان عن نتائجها المالية 2022 وتوزيعات الأرباح في هذا الموعد

قالت "أرامكو السعودية"، إنها تعتزم الإعلان عن أبرز نتائجها المالية للعام 2022 وعن توزيعات الأرباح، قبل افتتاح تداول يوم الأحد 12 مارس 2023.

وكانت نتائج أعمال أرامكو السعودية، سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي، قفزة تاريخية في الأرباح والإيرادات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط.

وكشف بيان للشركة، عن ارتفاع أرباح أرامكو إلى 87.9 مليار دولار، بزيادة كبيرة مقارنة بعام 2021، الذي سجلت فيه صافي دخل يقدر بـ47.2 مليار دولار.

وجاءت نتائج أعمال أرامكو، -التي تُعَد الأقوى بين شركات النفط الكبرى- خلال النصف الأول من 2022، بدعم من أسعار النفط، التي جرى تداولها قرب أعلى مستوى في 14 عامًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.