تراجع أصول #المملكة الاحتياطية في الخارج إلى 1724.4 مليار ريال

انخفضت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 45.6 مليار ريال وبنسبة 3% لتصل إلى 1724.4 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وذلك وفقا لما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

ومقارنة بشهر ديسمبر 2021، ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 16.8 مليار ريال وبنسبة 1%.

وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" و"نقد أجنبي وودائع في الخارج" و"الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"حقوق السحب الخاصة" و"الذهب النقدي".

وارتفعت قيمة "الاحتياطات بالعملات الأجنبية" التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 1% خلال ديسمبر الماضي لتصل إلى 1630.8 مليار ريال.

وارتفعت قيمة "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة 1%، بينما انخفضت "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 4%.