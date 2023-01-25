إيران تصادر 21 ألف كتاب وتغلق مطبعة بسبب عبارة #الخليج_العربي #عاجل

صادرت السلطات الإيرانية 21 ألف كتاب واعتقلت 5 أشخاص، بسبب تضمن هذه الكتب عبارة "الخليج العربي".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن رئيس الاستخبارات في قيادة شرطة طهران، بيام كاوياني، أنه "تم اكتشاف 21 ألف كتاب تحمل نصوصا فيها اسم (الخليج العربي)".

وأوضح المسؤول الأمني الإيراني أنه "منذ فترة، علم زملائي في استخبارات شرطة طهران بوجود نشاط سري لمطبعة في مدينة شهرري فراقبوها، فتبين لهم أنها تطبع بعض الكتب وترسلها إلى العراق بشكل مستمر".

وأضاف: "تبين في تحقيق أجراه ضباط شرطة المخابرات في طهران، أن الكتب مساعدة للمناهج التعليمية باللغة العربية، وتحمل تسمية (الخليج العربي)، فتوجه الضباط إلى موقع المطبعة وصادروا 21 ألف مجلد منها".

وأعلن "كاوياني" اعتقال 5 أشخاص وغلق المطبعة بسبب هذه الكتب.