نيوكاسل يضع قدما فى أول نهائى بعد غياب 24 عامًا

وضع فريق نيوكاسل قدمًا فى نصف نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الجارى، بعد الفوز على ساوثهامبتون 1-0 في الدور نصف النهائي على ملعب "سانت ماري"، وسيكون النهائى الأول للنادى بعد غياب 24 عامًا عندما خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزى فى 1999 أمام مانشستر يونايتد، حيث بدأ النادى فى العودة إلى الصفوف الأمامية فى الكرة الإنجليزية بعد استحواذ الإدارة السعودية على ملكيته فى 2021

تقام مباراة الإياب بين نيوكاسل وساوثهامبتون في نصف نهائي كأس الرابطة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 31 يناير 2023 على ملعب "سانت جيمس بارك".

نيوكاسل يتطلع لتخطى عقبة ساوثهامبتون فى جولة الإياب وانتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية بكأس الرابطة، وانتظار الفائز من نوتينجهام فورست ومانشستر يونايتد.