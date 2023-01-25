إصابة 4 فلسطينيين برصاص #الاحتلال_الإسرائيلي في #الضفة_الغربية

أصيب أربعة فلسطينيين اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينتي قلقيلية وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، إصابة فلسطيني بجروح خطرة، برصاص الاحتلال قرب مدينة قلقيلية، فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس بمدينة طولكرم، وسط إطلاق نار ومداهمات لعدة منازل.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ستة منازل في قرية الديوك التحتا بمدينة أريحا، بعد اقتحام المنطقة بعشرات الآليات العسكرية.