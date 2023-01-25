تراجع الإنفاق الإعلاني على ” #تويتر” بنسبة 71% في ديسمبر

أظهرت بيانات من Standard Media Index وهي شركة أبحاث إعلانية، أن الإنفاق الإعلاني على منصة Twitter تراجع بنسبة 71% في ديسمبر على أساس سنوي، حيث خفض كبار المعلنين إنفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي بعد استحواذ إيلون ماسك عليها.

وجاءت هذه الأرقام على الرغم من محاولة "تويتر" عكس هجرة المعلنين بإطلاق عدد كبير من المبادرات وقدمت بعض الإعلانات المجانية، ورفعت الحظر المفروض على الإعلانات السياسية، وسمحت للشركات بمزيد من التحكم في وضع إعلاناتها.

الجدير ذكره أنه حتى الآن أوقف 14 من أكبر 30 معلنًا على "تويتر" جميع الإعلانات على المنصة بعد أن تولى ماسك إدارة الشركة في أكتوبر، وذلك وفقًا لتقديرات شركة Pathmatics.