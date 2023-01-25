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الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر #وظائف_شاغرة

متابعات الوئام
25 يناير 2023 · < 1 minute
الخدمات الطبية للقوات المسلحة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف صحية وهندسية وتقنية بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- صيدلي.

2- فني التخطيط الكهربائي للقلب.

3- مدير صيانة الطائرات.

4- مدرب صيانة طائرات.

5- مدير تطوير التطبيقات.

6- مهندس الأنظمة المالية والإدارية.

أماكن العمل:

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

– إدارة الإخلاء الطبي الجوي.

– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا