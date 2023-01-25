الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف صحية وهندسية وتقنية بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- صيدلي.
2- فني التخطيط الكهربائي للقلب.
3- مدير صيانة الطائرات.
4- مدرب صيانة طائرات.
5- مدير تطوير التطبيقات.
6- مهندس الأنظمة المالية والإدارية.
أماكن العمل:
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
– إدارة الإخلاء الطبي الجوي.
– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا