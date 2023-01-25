طباخ يطلق 20 صرصاراً في مطعم لرفض صاحب العمل منحه إجازة   

قرر طباخ يعمل في مطعم تاريخي يعود عمره لأكثر من 170 عاماً في بريطانيا، معاقبة صاحب العمل بطريقة خاصة، بعدما رفض الأخير اعتماد إجازة حصل عليها وأصر على أن تكون بغير أجر.

وأقدم الطباخ توم ويليامز، البالغ من العمر 25 عاماً، على إطلاق عدد من الصراصير غير المتوطنة داخل الحانة التي يعمل بها، في مدينة "لينكولن" شرق إنجلترا، وذلك بعد مشادة وخلاف مع صاحب المكان، بسبب عدم دفع أجر إجازة له.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، استمعت المحكمة إلى "ويليامز"، وتوصلت إلى أن الموظفين في الحانة التي تحتوي على المطعم، اتصلوا على الفور بمسؤولي البيئة ومكافحة الآفات، وتم غلق المكان.

وقال صاحب الحانة في بيان تم قرءاته داخل المحكمة: "تأثير ما حدث على الموظفين والعائلات كبير. الأمر لا يتعلق فقط بالشؤون المالية، بل يتعلق بكيفية انزعاج بقية الموظفين، خاصة فريق المطبخ".

وأضاف: "الموظفون الذين لديهم أطفال تأثروا بشكل خاص، فقد اضطروا إلى التأخر في تنظيف المطبخ، ولم يعد بإمكانهم وضع أطفالهم في الفراش في وقت مبكر من تلك الليلة".

وتم إبلاغ المحكمة بأن مسؤولي الحانة دفعوا 22 ألف جنيه إسترليني لتغطية الضرر الناجم عن إطلاق الصراصير.