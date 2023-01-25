“‎ #أرامكو” تفتح التسجيل لبرنامج التدريب الجامعي الإثنين

أعلنت شركة "أرامكو"، برنامج التدريب الجامعي، بميزات تشمل راتباً شهرياً وسكناً مجانياً، مبينة أن التسجيل سيكون اعتباراً من (الإثنين) المقبل، ويستمر لمدة 8 أيام.

وقالت "أرامكو" إن الفئة المؤهلة للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم التدريب العملي قبل التخرج، مبينة أن التدريب العملي للمؤهلين سيبدأ في 13 مارس المقبل، فيما سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ 12 من نفس الشهر.

وأوضحت أنه يشترط ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها، وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

وأضافت أن المعايير تتضمن أيضا أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل، وألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته، مشيرة إلى أنه يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل، على أن لا يُسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

وأبانت الشركة أن العوائد خلال فترة البرنامج، تتضمن راتبا شهريا، وسكنا مجانيا إذ سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو السعودية، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن، لافتة إلى أن المواصلات والتأمين الطبي حسب خطة الشركة.

وطالبت الشركة المرشحين لهذا البرنامج بتقديم عدة وثائق هي: نسخة من بطاقة الهوية، ونسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات، وخطاب من الجامعة يحتوي على غرض التدريب ومدته.

ولفتت إلى أن البرنامج يستهدف تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية، كما ستتاح الفرصة للطلاب لتقييم اهتماماتهم المهنية في مجال تخصصهم.