تستمر عدة ساعات.. #الأرصاد يحذر من أمطار وسيول وبرد في #الرياض و #القصيم #عاجل

حذر المركز الوطني للأرصاد من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي الرياض والقصيم، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكر "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه يتوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، حتى الثانية صباح غداً الخميس، وتشمل كلاً من: "الزلفي- الغاط- المجمعة- ثادق- رماح- شقراء".

وبَين أن هذه الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

كما حذر من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، حتى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، تشمل كل من: "الأسياح- البدائع- البكيرية- الثامرية- الشماسية- العمار-المذنب- بريدة- عنيزة- عيون الجواء".

كما تشمل أيضاً: "الخبراء-الرس- الفوارة- النبهانية- رياض الخبراء- ضرية- عقلة الصقور".

وبَين أن هذه الحالة يصاحبها أيضاً نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.