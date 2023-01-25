لعطل في منصة “#مايكروسوفت”.. توقف خدمات “#تيمز” و”أوت لوك” حول العالم

تعرضت شركة مايكروسوفت، اليوم الأربعاء، لعطل في الشبكة، تسبب في توقف منصتها السحابية عن العمل، بالإضافة إلى خدمات مثل تيمز وأوت لوك، وهو ما يحتمل أنه أثر سلبيا على ملايين المستخدمين عالميا.

وأظهرت صفحة حالة أزور تأثر الخدمات بالعطل في الأمريكيتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا، ولم تتأثر الخدمات في الصين ومنصتها للحكومات فقط.

ويمكن لتعطل منصة أزور للحوسبة السحابية أن يؤثر في مجموعة من الخدمات وإحداث تأثير متسلسل "تأثير الدومينو"، إذ تستخدم جميع الشركات العالمية الكبيرة تقريبا المنصة.

وقالت مايكروسوفت: "حددنا أن مشكلة الاتصال بالشبكة تحدث مع الأجهزة على مستوى الشبكة واسعة النطاق الخاصة بمايكروسوفت".

وأضافت أن هذا يؤثر في اتصال العملاء على الإنترنت بأزور، بالإضافة إلى الاتصال بين الخدمات في مراكز البيانات.

وتابعت في تغريدة أنها تراجعت عن تغيير في الشبكة تعتقد أنه يسبب المشكلة. وتابعت "نراقب الخدمة في ظل سريان إلغاء التغيير".

ولم تفصح مايكروسوفت عن عدد المستخدمين المتضررين، ولكن البيانات من موقع داون ديتكتور الإلكتروني لتتبع الأعطال أظهرت وجود آلاف الحالات موزعة على مستوى القارات.