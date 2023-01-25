روسيا: إرسال #دبابات_ليوبارد الألمانية لـ #أوكرانيا قرار خطير

قالت السفارة الروسية في برلين: إن موافقة ألمانيا على إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا قرار خطير للغاية، ويدفع بالصراع إلى مستوى آخر.

من جهته، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأربعاء إن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا ولكن دون أن تصبح طرفا في الحرب، في تصريحات أعقبت إعلان برلين الموافقة على توريد دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

وأضاف بيستوريوس في برلين "لن نصبح طرفا في الحرب، وسنحرص على ذلك".

وتابع أن ألمانيا ناقشت مع دول من بينها كندا وإسبانيا والبرتغال أفضل السبل للمضي قدما وتتوقع أن يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تصبح الدبابات قابلة للتشغيل في أوكرانيا.