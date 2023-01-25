ضبط 10 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في 4 مناطق

ضبطت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران 10 مخالفين لنظام البيئة، بواقع 8 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على رقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.