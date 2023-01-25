“سحب رعدية ممطرة”.. “الأرصاد” يحذر سكان 3 مناطق من طقس الساعات المقبلة

حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار السحب الرعدية الممطرة على 3 مناطق في المملكة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكر "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه يتوقع استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على كل من (الشعبية - الليث) في مكة المكرمة، حتى العاشرة مساء اليوم.

وفي مكة أيضاً، توقع المركز هطول أمطار رعدية في (الجموم- العاصمة المقدسة)، حتى الثامنة مساء.

وأشار إلى أن ذلك يصاحبه نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد تكون سحب رعدية ممطرة حتى الثامنة مساء اليوم، في كل من (البرك - القحمة) بمنطقة عسير، و (الدرب - بيش) في جازان، يصاحبها أيضاً نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.