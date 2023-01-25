“لن نسمح”.. أول تعليق من بوتين على قرار ألمانيا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بلاده لن تسمح بتهديد أراضيها التاريخية.

وقال "بوتين" تعليقاً على إعلان ألمانيا إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا: "روسيا وُلدت دولة واحدة متعددة الجنسيات"، مشدداً على أن "الغرض من العملية العسكرية في أوكرانيا هو حماية روسيا".

ووصفت السفارة الروسية في برلين قرار ألمانيا بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" بأنه "خطير للغاية".

وذكرت السفارة في بيان، أن "قرار ألمانيا يأخذ الصراع إلى "مستوى جديد من المواجهة".

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تزويد بلاده لأوكرانيا بهذه الدبابات، قائلاً: "برلين ستقدم مواد لوجيستية وذخيرة لأوكرانيا، إلى جانب 14 دبابة من طراز ليوبارد"، علاوة على "إجراء تدريب لقوات أوكرانية في ألمانيا".

وأضاف أن هذا القرار يأتي "استكمالاً لدعمنا المعروف لأوكرانيا قدر استطاعتنا".

وإلى جانب ألمانيا، عبرت عدة دول بينها بولندا وفنلندا وهولندا عن استعدادها لتسليم هذه الدبابات الثقيلة التي تلح كييف في طلبها.