النيابة العامة تؤكد أهمية إبلاغ الجهات المختصة بحالات الإيذاء

قالت النيابة العامة: إن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

وأكدت أنه على كل من يطلع على حالة إيذاء، الإبلاغ عنها فورًا، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، وأن يلتزم كل موظف عام "مدني أو عسكري"، وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وإبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بالحالة.