“الأمن البيئي” يضبط 10 مواطنين ومقيمين رعوا إبل وأغنام في أماكن ممنوعة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة، بواقع 5 مواطنين، و4 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 170 متنًا من الإبل، و90 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي، داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبيناً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.