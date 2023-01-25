فريق طبي بمدينة الملك سعود ينقذ طفل ابتلع جرم من المكسرات

تمكن فريق متخصص بجراحة الصدر في مدينة الملك سعود الطبية "عضو تجمع الرياض الصحي الأول"، من انقاذ طفل، يبلغ من العمر عامان، عقب استخراج جرم كامل لإحدى أنواع المكسرات من القصبة الهوائية، تسبب له بمعاناة كبيرة.

وأكد استشاري جراحة الصدر د. محمد اسحاق، على نقل الطفل كحالة إسعافية بواسطة الإسعاف من إحدى المستشفيات، وبعد معاينته في الطوارئ، تم نقله بواسطة فريق جراحة الصدر على وجه السرعة للعمليات لاجراء منظار ، وتبين وجود (جرم مكسرات) تسبب له بشبه انسداد للقصبة الهوائية، وقد تم استخراج الجرم، واحيل الطفل للقسم العام وهو بحالة مستقرة.

وحذر د. إسحاق من مخاطر إبتلاع الطفل للأجسام الغريبة؛ مما قد يؤدي إلى اختناقه وإغلاق المجرى التنفسي بالكامل ويتسبب في حدوث مضاعفات له -لا سمح الله-.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تفخر بالعديد من الكفاءات المتخصصة للتعامل مع مختلف الحالات الصحية الطارئة.