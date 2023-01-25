عرض جديد لمسرحية #جميل_بثينة في #جدة .. 9 فبراير المقبل

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم المسرحية الاستعراضية الغنائية "جميل بثينة"، لفرقة "كركلا" لفنون المسرح، وذلك على مسرح "جميل بثينة" في مدينة جدة، يوم الخميس 9 فبراير المقبل، ولمدة 5 أيام.

وتدور أحداث المسرحية حول قصة حب وُلِدت بين جميل وبثينة في وادي القرى بالعُلا، حيث كان اللقاء الأول بينهما، والذي بدأ بسباب ليتحوّل فيما بعد إلى طريق تلاقي القلوب، في واحدة من قصص الحب العربية الكلاسيكية.

كتب سيناريو وحوار المسرحية عبدالحليم كركلا، وتولى الإخراج إيفان كركلا، ويشارك في إنجاز العمل الفني المسرحي أكثر من 300 من المعدين والكتَّاب والشعراء وغيرهم، يمثل السعوديون نسبة 40% منهم، من بينهم 6 ممثلين وممثلتين، مع 10 ممثلين ثانويين في بعض المشاهد، إلى جانب أعضاء مسرح "كركلا" العالمي الذي يضم أهم نجوم المسرح والغناء.

ويعد عرض المسرحية في مدينة جدة الثاني لها في المملكة، بعد النجاح الذي حققته المسرحية في عرضها الأول، الذي نظمته وزارة الثقافة في يونيو الماضي، على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض.