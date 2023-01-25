لافروف: #قمة_بريكس تناقش مبادرة إطلاق عملة للمجموعة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن قمة دول مجموعة "بريكس" المقررة في جنوب أفريقيا في أغسطس المقبل، ستناقش مبادرة إطلاق عملة للمجموعة.

وأضاف لافروف، في تصريحات أدلى بها عقب لقائه الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، اليوم الأربعاء، ونقلتها قناة"آر تي عربية": الأفكار الأخيرة تدعو إلى تشكيل عملة خاصة لمجموعة دول /بريكس/ التي تضم روسياوالهند والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل، وكذلك في أمريكا اللاتينية".

وبين أن قمة "بريكس" المقبلة ستناقش على وجه الخصوص هذه المبادرة، مشيرا إلى أنه تمت دعوة ممثلين عن الدول الإفريقية لحضور هذا الحدث.