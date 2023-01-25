ملتقى #فرص يواصل فعالياته المتنوعة.. وعدد الزوار يتجاوز 60 ألفًا

واصل ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" فعالياته لليوم الثاني على التوالي، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وسط حضور كبير تجاوز 60 ألفًا من الزوار والمستثمرين ورواد الأعمال بمختلف مستوياتهم ومجالاتهم.

وشهد الملتقى في يومه الثاني أكثر من 20 جلسة حوارية ومحاضرة وورشة تدريبية واستشارات فردية، بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين من أصحاب السمو والمعالي، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء من دول عربية ودولية.

وكان معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، دشن في اليوم الأول للملتقى بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، لتكون بوابة وطنية موحدة لطرح الفرص الاستثمارية العقارية لدى الجهات الحكومية، بالتعاون والتكامل مع منصة استثمر في السعودية.

ويشهد الملتقى، طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية متنوعة بكافة المدن السعودية، تتناسب مع مختلف المستثمرين من رواد أعمال وأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين، في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

ويختتم الملتقى فعالياته غدًا الخميس 26 يناير، بالمزيد من الفعاليات والمشاركات، وجلسات حوارية وورش عمل غنية بالموضوعات المتعلقة بالاستثمار في المدن.