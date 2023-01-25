سانتو: درسنا #النصر جيدًا وهدفنا تتويج #الاتحاد ببطولة #السوبر_السعودى

تحدث المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفنى لفريق الاتحاد عن مواجهة النمور ضد النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو في نصف نهائى كأس السوبر السعودي.

وقال نونو سانتو في المؤتمر الصحفى التقديمى للمباراة ، سنلعب غداً ليس للفوز فقط بل المنافسة على كأس السوبر السعودي والمباراة لن تكون سهلة بسبب قوة الفريقين.

وأضاف المدير الفني لنادي الاتحاد: الجميع يحلل وهناك كثير من الخبراء يحللون لكن لا يعرفون مايحدث خلف الستار ، هذه أشياء خاصة بنا ، نحدد متى سيلعب اللاعب وأين سيلعب لنحافظ على المستوى والتنافسية بين اللاعبين .

وزاد سانتو خلال المؤتمر الصحفي: بالطبع لن اتحدث عن خطط المباراة التي من المفترض ألا نشاركها مع أحد، لكننا درسنا النصر جيداً.

وأكمل مدرب الاتحاد السعودي: كرة القدم باتت مكشوفه وكل مباراة لها سيناريو مختلف والآن كرة القدم لا يوجد فيها أسرار بل حقائق جديدة.

وواصل سانتو : "المباراة قوية وجميعنا نمتلك عناصر مميزة، وبلا شك مباراة مهمة للمنافسة على لقب السوبر ونحن جاهزين للمباراة".

وأوضح نونو : الغياب الوحيد المؤكد هو "سويلم المنهالي" وهناك لاعبين لم نتأكد بعد من جاهزيتهم وبعد تدريب اليوم ستحدد القائمة النهائية التي سوف تغادر للرياض.