مؤتمر #جارسيا: الكل يلعب بحماس ضد #كريستيانو_رونالدو .. وهذا موقف المحترفين أمام #الاتحاد

يدرك رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر أن كل المنافسين سيلعبون بروح عالية أمام فريقه بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعالمي.

وقال جارسيا في مؤتمر صحفي: "الجميع يلعب بحماس أمام كريستيانو رونالدو وهذا طبيعي".

وأضاف "محترفو الاتحاد مكتملين، في حين قد نلعب نحن بـ4 فقط أو أكثر حسب الجاهزية".

وتابع "لويس جوستافو سيكون جاهزا للمبارة، ومن الممكن مشاهدة جيسلان كونان وألفارو جونزاليس وأوجستين روسي لو أصبحوا جاهزين بنسبة 100%".

وواصل "لعبنا مباراة قبل يومين ولذلك نستعد للاتحاد بتمارين خفيفة، وأتوقع أن نقدم مستويات طيبة في اللقاء".

واستمر " مباريات خروج المغلوب صعبة وتلعب على التفاصيل الصغيرة، وكون الاتحاد منافسنا على لقب الدوري أيضا يجعل المباراة أصعب".

وشدد المدرب الفرنسي "ستكون مواجهة كبيرة وصعبة، لكنا قمنا بإعداد الفريق للمواجهة بأفضل شكل".