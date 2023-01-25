مساعد وزير الدفاع يزور باكستان ويلتقي عددًا من المسؤولين

زار مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، أمس، جمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها عدد من المسؤولين الباكستانيين.

واستهل زيارته الرسمية، بقيادة الجيش الباكستاني، والتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول عاصم منير.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أوجه التعاون وسبل تطويره وتعزيزه، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري.

كما التقى مساعد وزير الدفاع، مدير الأركان في قيادة الجيش الباكستاني الفريق محمد سعيد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.