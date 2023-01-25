أوروبا تعلن “حرب الدبابات” ضد روسيا.. أسلحة ثقيلة من ألمانيا والنرويج وأمريكا #عاجل

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن دعم جديد لأوكرانيا.

وقال جو بايدن، إن أجرى اتصالات مع قادة أوروبا لتكثيف دعم كييف.

وأضاف جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم 31 دبابة أبرامز لأوكرانيا، موضحا أن إرسال دبابات أبرامز سيعزز من قوة أوكرانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي: "نرحب بإرسال ألمانيا دبابات ليوبارد - 2 لكييف، مشيرا إلى أن نشر دبابات أبرامز في أوكرانيا سيحتاج لوقت".

وقال جو بايدن، إن ألمانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت، موضحا أن الرئيس الروسى فلاديمير كان يراهن على تقسيم الناتو ولن يحدث.

قال وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد جرام، اليوم "الأربعاء"، إن النرويج سترسل دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا في إطار مجموعة من الدول الغربية تعتزم تزويد كييف بالأسلحة.

وحسب هيئة الإذاعة النرويجية، امتنع بيورن أريلد جرام، عن تحديد عدد الدبابات التي ستسلمها النرويج.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالي جيورجي ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تناول خلالها المساعدة لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء: "تحدث الرئيس بايدن صباح اليوم مع الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني سوناك في إطار التنسيق الوثيق بشأن المساعدات لأوكرانيا".