القيادة تهنئ رئيس الوزراء في نيوزيلندا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لـ كريس هيبكنز رئيس الوزراء في نيوزيلندا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لـ كريس هيبكنز رئيس الوزراء في نيوزيلندا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.