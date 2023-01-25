ريال_مدريد يكذب اتهامات الديربي

رد ريال مدريد بشكل رسمي، على الاتهامات التي وجهت إلى الملكي، بشأن المباراة المقبلة ضد أتلتيكو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وزعمت التقارير بأن ريال مدريد سيمنع جمهور الأتلتي من ارتداء قميص الروخي بلانكوس في اللقاء، وأن الميرنجي منح مجموعة قليلة من التذاكر للمنافس، لحرمانه من مشجعيه.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي "بالنظر إلى المعلومات التي ظهرت على الصفحة الرئيسية لصحيفة ماركا، والتي تؤكد أن ريال مدريد يمنع الجماهير من دخول ملعبنا بقمصان الفريق الزائر، يود ريال مدريد أن يذكر ما يلي".

وتابع البيان "المعلومات المذكورة خاطئة بشكل قاطع ومطلق، لم يمنع ريال مدريد أبدا المشجعين الذين يرتدون قمصان الفريق المنافس من دخول ملعب سانتياجو برنابيو، هذا هو الوضع دائما، ويمكن رؤية ذلك في كل مباراة تقام على ملعبنا، وسيظل الأمر كذلك".

وشدد "فيما يتعلق بعدد التذاكر التي أتاحها ريال مدريد لأتلتيكو في المباراة القادمة، يريد نادينا أن يوضح أن عدد التذاكر المخصصة للخصم، هو نفسه الذي يحصل عليه ريال مدريد عندما زيارة ميتروبوليتانو، بما يتوافق مع الاتفاق المبرم بين الجانبين في إطار العلاقة الاستثنائية التي تجمع بينهما".

ونوه البيان "يريد ريال مدريد تأكيد أن بيع ونقل تذاكر برنابيو يوافق في جميع الأوقات، اللوائح المعمول بها في كل بطولة".