بدء إيداع رواتب موظفي الدولة مضافاً لها العلاوة السنوية #عاجل

بدأ قبل قليل، إيداع رواتب موظفي الدولة مضافاً لها العلاوة السنوية.

وأعلنت وزارة المالية تقديم موعد الإيداع والصرف لرواتب موظفي الدولة؛ ليكون الخميس الموافق 2023/ 01/ 26م؛ بسبب موافقة الموعد المحدد (27) يوم الجمعة.

وأعلنت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي سابقًا أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

ووفقًا لقانون العامل السعودي فإن العلاوة السنوية سيتم صرفها لموظفي وموظفات الدولة في شهر يناير من كل عام ميلادي جديد. ولأن العلاوة السنوية يتم صرفها في يوم صرف الرواتب نفسه، أي يوم 27 يناير 2023، ولأن يوم الإيداع يوافق يوم غد الخميس، فسوف يتم إيداع العلاوة السنوية في التوقيت نفسه.

يُذكر أن العلاوة ليست ثابتة، بل إنها تختلف من موظف لآخر بناء على درجته في سلم رواتب الموظفين.