وزير الخارجية الأمريكي السابق في مذكراته: #ولي_العهد شخصية تاريخية.. وأحد أهم قادة عصره #عاجل

مفاجآت كثيرة تضمنتها المذكرات الجديدة التي أصدرها وزير الخارجية الأمريكي السابق، "مايك بومبيو"، في كتابه "لا تعطِ أي بوصة - القتال من أجل أميركا التي أحب".

ولاقى الكتاب اهتمام الأوساط السياسية الأمريكية ووسائل الإعلام داخل الولايات المتحدة وخارجها، في ضوء ما تضمنه من معلومات حول قضايا عديدة.

ودافع بومبيو في مذكراته عن المملكة ،بشدة، مشيراً إلى أن علاقته الدبلوماسية مع المملكة كانت تغيظ وسائل الإعلام الأمريكية.

وشدد "بومبيو" على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل إصلاحي "سيثبت أنه أحد أهم قادة عصره، وشخصية تاريخية بحق على المسرح العالمي".