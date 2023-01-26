3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد ، درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميس.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن درجة الحرارة في مدن طريف والقريات وعرعر سجلت 5 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في رفحاء وتبوك وأبها سجلت 7 درجات مئوية ، فيما سجلت حائل وسكاكا 8 درجات مئوية.

وأضاف أن درجة الحرارة في الباحة الطائف سجلت 9 درجات مئوية ، فيما سجلت المجمعة 10 درجات مئوية ،. بريده وحفر الباطن وبيشة والدهناء والصمان 11 درجة مئوية.

أمطار رعدية

وتوقع المركز أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

سحب ممطرةً

وأشار إلى أن السماء تكون غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان،عسير،الباحة،مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الضباب

كما ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: