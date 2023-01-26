” #الأرصاد” تنبه: أمطار ورياح وتدنٍ الرؤية في #الطائف و #العرضيات و #ميسان حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الطائف والعرضيات وميسان.

وبيّن المركز أنَّ الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم, في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان،عسير،الباحة،مكة المكرمة والمدينة المنورة,ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.