بعد عامين من الحظر .. “#فيسبوك” تعيد حساب الرئيس الأمريكي السابق

أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لموقع "فيسبوك"، أنها ستعيد فتح حسابات الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" على كل من "فيسبوك" و"إنستجرام" خلال الأسابيع المقبلة، بعد تعليق دام عامين في أعقاب أعمال شغب أسفرت عن سقوط قتلى في مقر الكونجرس في 6 يناير 2021.

ومن الممكن أن توفر استعادة الحسابات دفعة لترامب، الذي أعلن في نوفمبر أنه يعتزم خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية مجددا في عام 2024.

ويتابع 34 مليون شخص ترامب على "فيسبوك"، بينما يمتلك الرئيس السابق 23 مليون متابع على إنستجرام، والتطبيقان يعتبران وسائل رئيسية للتواصل السياسي وجمع التبرعات.