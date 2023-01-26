الأحد المقبل.. فتح باب الابتعاث ببرنامج “#الخدمات_الطبية” بوزارة #الداخلية

يبدأ برنامج المدن الطبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية الأحد المقبل، استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الابتعاث الخارجي.

وذكر البرنامج أن التقديم متاح للرجال والنساء، في مختلف التخصصات الطبية والصحية في برامج الابتعاث الخارجي للطلبة وبرامج الابتعاث الخارجي للأطباء.

أخر موعد للتقديم

وأشار إلى أن التقديم متاح حتى يوم الإثنين الموافق 1 مايو المقبل من خلال الرابط المخصص لذلك.

شروط الابتعاث

وأوضح أن شروط الابتعاث الخارجي لطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض وهي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة علمي بنسبة لا تقل عن 90 %..

كما اشترط على المتقدم أن يحصل على قبول معتمد من الملحقية الثقافية في بلد الابتعاث، بالإضافة إلى إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المعني من الهيئة، ونسخة محدثة من السيرة الذاتية، وإرفاق نسخة من المؤهلات والخبرات.