بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء.. انطلاق الموسم التاسع من بطولة “#كور_الدرعية” 2023 غدا

تنطلق يومي الجمعة والسبت بمحافظة الدرعية، منافسات جولات السعودية الثانية والثالثة من الموسم التاسع لبطولة كور الدرعية إي بري ،2023 بتنظيم ورعاية وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية.

وستشهد الدرعية منافسات المحطة الثانية من سباقات كور الدرعية إي بري 2023، بمشاركة 22 سائقا يمثلون 11 فريقًا عالميًّا على حلبة الدرعية، التي تمتد على مسافة 2.495كم، وتضم 21 منعطفا.

وتنطلق جولات المحطة الثانية للموسم التاسع من سباق كور الدرعية إي بري 2023، بجولتين ليليتين، بمشاركة سيارات الجيل الثالث للمرة الأولى في منافسات بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي»، إضافة إلى مشاركة فريق ماكلارين نيوم.

وسيخوض السائقون 33 لفة، على مدى 45 دقيقة، في الجولة الواحدة، وسط أجواء كرنفالية من الاحتفالات والفعاليات الفنية والغنائية المصاحبة. وستُبرز السباقات الجانب الفني من البطولة، حيث ستمتزج الألحان الموسيقية العالمية بالفنون التراثية الشعبية في المواقع التاريخية السياحية بالدرعية، ليلاً تحت الأضواء الكاشفة بتقنية (إلى إي دي منخفضة الاستهلاك، ليترنم الحضور الكبير بأصوات فنية عملاقة، وأجواء مناخية معتدلة الحرارة مائلة للبرودة.

وفي سياق متصل، كشفت اللجنة المنظمة لسباق كور الدرعية إي بري ،2023، عن مفاجأة سارة لمحبّي الموسيقى والفن في المملكة العربية السعودية، إذ أعلنت عن مشاركة كوكبة من نجوم الغناء في الحفلات الموسيقية العالمية التي سيتم تنظيمها على هامش جولات الدرعية الثانية والثالثة. وتتميز الحفلات الموسيقية على هامش سباق كور الدرعية إي بري 2023، بأنها من تنظيم (ميدل بیست) الهادف إلى تطوير المشهد الموسيقي الإقليمي، من خلال الحفلات الموسيقية والأحداث الفنية.

وفي السياق ذاته، فإن النجم المصري محمود العسيلي، يستعد لإشعال حماس الجماهير على مسرح فورمولا إي الدرعية، يوم الجمعة ال 27 يناير في الفقرة الافتتاحية في تمام الساعة السادسة، التي تسبق منافسات الجولة الأولى، بتقديم أشهر أعماله الفنية، فيما سيشاركه بعد ختام الجولات عند الساعة التاسعة والربع نجم الغناء الأمريكي ميغيل، فيما يتطلع المغني العالمي لحفر اسمه بحروف من ذهب في السعودية لزيادة رصيده من الشهرة التي حققها عبر مجموعة من الأغاني المتميزة إضافة إلى نجم الدي جي العالمي مارتن غاركس، وصانع الموسيقى التفاعلية (الدي جي) لوش.

كما سيشارك في افتتاح فعاليات الجولة الثانية عند تمام السادسة مساء يوم السبت الـ28 من يناير، الفنان المصري محمد حماقي، أما في التاسعة والربع من الفقرة الختامية لجولة كور الدرعية إي بري 2023، فسيشارك المغني العالمي جون ليجيند، نجم الغناء الأمريكي فرنش مونتانا لأحياء الحفلات الفنية، ويحظى «مونتانا» بنجاحاتٍ موسيقية، تجمع بين كثافة الكلمات والإيقاعات السريعة، ضمن فعاليات الفقرة الختامية، التي ستتميز بفنون الموسيقى المتنوعة، والتي سيقدمها أبرز نجوم الـدي جي) كالموسيقي داني بوغاري، من خلال أجمل الوصلات الموسيقية.

وقد سبق لجولات كور الدرعية إي بري أن حققت نجاحًا باهرًا فيما يتعلق بالسباقات ونتائجها من جهة، والفعاليات الفنية الموسيقية والغنائية من جهة أخرى، بحضور عشرات آلاف المشاهدين من أرض الحدث، وملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزة المحلية والعالمية.

وسيحظى الحضور الكبير، القادم من مختلف أنحاء المملكة والعالم، بمتعة إضافية بحفلات موسيقية حماسية يقدمها أشهر موسيقيّي ال دي جي) في العالم، لتنير العروض الضوئية بتقنيات الليزر وعروض الألعاب النارية، سماء الدرعية نواة الثقافة والفن والتراث في الجزيرة العربية والمسجلة مواقعها في قائمة التراث العالمي التابعة لـ (اليونسكو).

يذكر أن بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي» استهلت مشوارها من الجزء الجنوبي في قارة أمريكا الشمالية، قادمة من المكسيك للدرعية بسيارات محمولةٍ جدًّا، للمشاركة في أشهر سباقات الطاقة النظيفة في العالم، وعقب انتهاء الجولتين ستسلم الدرعية الجولة المقبلة لمدينة حيدر آباد الهندية في (فبراير) شباط المقبل، وفي الشهر ذاته ستنتقل البطولة إلى مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية، وبعدها ستجول ما بين البرازيل، وألمانيا، وموناكو، وإندونيسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، ثم تكون المملكة المتحدة آخر محطاتها.