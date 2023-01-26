مقطع مؤلم.. شاهد لحظة استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام “#جنين” #عاجل 

أظهر مقطع فيديو لحظة استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وذلك في أثناء اقتحام قوات الاحتلال محافظة جنين.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، خلال عمليات اقتحام واسعة لقوات الاحتلال لمدينة جنين شمال الضفة الغربية .

أفادت بذلك وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المراكز الصحية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاهها .

من جانبه أكد الهلال الأحمر الفلسطيني بوجود العشرات من نداءات الاستغاثة تشير إلى وجود شهداء وجرحى داخل مدينة جنين المحاصرة، حيث يمنع الاحتلال الأطقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليها، واصفاً الوضع داخل جنين بالصعب والحرج للغاية.