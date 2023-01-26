ولي_عهد_البحرين و #أمير_قطر يبحثان تحقيق التطلعات المشتركة

بحث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها.

ونقل سموه، في اتصال هاتفي، اليوم، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أمير دولة قطر وتمنيات جلالته لدولة قطر الشقيقة بالخير و النماء.

وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية.

وشهد الاتصال التأكيد على استمرار الاتصال بين المسؤولين في البلدين الشقيقين تحقيقاً لما فيه الخير للجميع.