بينهم امرأة مُسنة.. استشهاد وإصابة 21 فلسطينييًا برصاص #الاحتلال_الإسرائيلي

استشهد تسعة فلسطينيين بينهم امرأة مُسنة، وأصيب 12 آخري،ن خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة تشهد قلاقل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال: إنه أرسل قوات خاصة إلى جنين لاعتقال أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي المسلحة المشتبه في تنفيذها "عدة هجمات كبرى" والتخطيط لها، وأطلقت الرصاص على العديد منهم.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن مسلحين تابعين لها خاضوا اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في أثناء اقتحامها مخيم جنين للاجئين، وهو معقل لنشطاء تندر فيه مثل هذه المداهمات المتوغلة كثيرا في عمقه.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن رجالها أيضا شاركوا في الاشتباكات.