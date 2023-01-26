شهداء_جنين.. إضراب شامل في #الضفة_الغربية و #القدس.. وإعلان الحداد 3 أيام

عم الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية في فلسطين بما فيها القدس، اليوم، حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الحصيلة النهائية للعدوان على جنين حتى اللحظة هو 9 شهداء، بينهم سيدة مسنة، و16 إصابة، بينها 4 في حالة خطيرة.

ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إلى الإضراب الشامل، والتصعيد في كل بقعة ونقاط التماس مع الاحتلال، والنفير العام لردع الاحتلال عن الاستمرار بالاستفراد بجنين ومخيمها.

وأضافت: "آن أوان الشد، فلينتفض شعبنا في كل مكان، وليتحمل الجميع مسؤوليته في ردع العدوان، ولتكن شوارعنا ساحات مواجهة مع المعتدين والمستوطنين".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام، على أرواح شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في جنين ومخيمها.