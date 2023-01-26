قرار مرتقب من #الصحة_العالمية بشأن “اعتبار كورونا جائحة”

تعقد لجنة طوارئ منظمة الصحة العالمية المعنية بـ"كورونا" اجتماعها الرابع عشر، في جنيف السويسرية، غداً الجمعة.

وتناقش اللجنة ما إذا كانت "كورونا" جائحة لاتزال تمثل حالة طوارئ صحية مهمة ذات اهتمام دولي أم لا، مع إصدار توصياتها إلى المنظمة والدول الأعضاء بشأن الأزمة ككل.

وأبلغت اللجنة مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس ادهانوم، في اجتماعها الثاني يوم 30 يناير 2020، بأن تفشي الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية دولية تثير القلق، ماحدى باللجنة إلى اجتماعاتها بشكل دوري كل 3 أشهر لمراجعة الوضع وإصدار التوصيات.