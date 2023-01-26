الثقافة: جاري العمل على إدراج “الفنون” في مناهج كافة المراحل التعليمية (فيديو)

كشفت وكيلة وزارة الثقافة للشراكات الوطنية، نهى قطان، أنه جاري العمل على إدراج "الثقافة والفنون" في مناهج كافة المراحل التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وقالت وكيلة وزارة الثقافة في تصريحات لـ"نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، إنه "من ضمن المشاريع المشتركة بيننا مع وزارة التعليم هو عملية تعزيز إدراج الثقافة والفنون في المدارس والتعليم العام تحديداً كمناهج"، مشيرة إلى وجود بعض المجالات الثقافية في المدارس خلال الوقت الحالي، إما على شكل أنشطة لا صفية أو في مناهج مادة أو إثنتين.

وأضافت: "جاري العمل على وضع خطة كاملة لإدراج مواد الثقافة والفنون في كافة المراحل التعليمية، ووضع كل ما يتطلبه إدراج هذه المناهج، سواء تدريب معلمين، أو تطوير محتوى ومناهج، أو تهيئة بنية تحتية لاستقبال هذه المناهج".

وبينت أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية وحتى 2024.