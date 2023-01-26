تركيا تخطط لتزويد #أوكرانيا بالكهرباء عبر محطات طاقة عائمة

قالت شركة "كاربورشيب" التركية، اليوم الخميس، إنها تخطط لتزويد أوكرانيا التي مزقتها الحرب، بالكهرباء من محطاتها العائمة للطاقة.

وتهدف الشركة التركية، إلى تقديم 500 ميجاواط من الطاقة لتلبية احتياجات مايصل إلى مليون أسرة في أوكرانيا، بموجب صفقة أبرمتها مع شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية.

واستهدفت روسيا مؤخرا، بعد ما يقرب من عام من غزوها لأوكرانيا، مواقع بنية تحتية حيوية في أوكرانيا، مما تسبب في تعرض العديد من الأوكرانيين لنقص في إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة خلال فصل الشتاء.

وبحسب بيان لـ "كاربورشيب"، أعلن فيتالي بوتينكو، المدير العام لشركة الطاقة الوطنية الأوكرانية، أن روسيا شنت 12 هجوما ضخما استهدف نظام الطاقة الأوكراني.

وأوضح بوتينكو أن البلاد بحاجة إلى حلول مبتكرة، لأن بناء محطات طاقة جديدة ليس خيارا قابلا للتنفيذ خلال الحرب.

وقالت "كاربورشيب" إنه من المرجح أن ترسو السفن في مولدوفا ورومانيا من أجل تزويد الشبكة الأوكرانية بالكهرباء في غضون 30 يوما.