زيدان يقترب من قيادة #ريال_مدريد فى ولاية ثالثة

كشفت تقارير صحيفة أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الأسبق لفريق ريال مدريد الإسباني، أصبح قريبًا من العودة لقيادة صفوف الميرينجي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة " ذا أثلتيك " الإنجليزية، أن العودة إلى ريال مدريد وكتابة التاريخ مع الميرينجي في ولاية ثالثة هو الأقرب للمدرب الفرنسي زيدان خلال الوقت الحالي، بعد أن فشلت مفاوضاته مع كافة الأندية والمنتخبات التي تواصلت معه مؤخرًا.

وتضامن نادي ريال مدريد الإسباني، فى بيان رسمي مع زيدان وأدان تصريحات نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ضد زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي السابق.

ورحل لو جريت عن الاتحاد الفرنسي بعدما تقدم باعتذار رسمي إلي الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، عقب الانتقادات اللاذعة التي تلقاها بسبب تصريحاته ضد زيدان.