تشيلسي يشترط 60 مليون يورو لرحيل #هافيرتز فى الصيف

كشفت تقارير صحفية عن مستقبل النجم الألمانى كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي الإنجليزي فى بقائه مع البلوز من عدمه خلال المواسم المقبلة.

وأكدت شبكة " سكاي سبورت " الإنجليزية أن مستقبل كاي هافيرتز مع تشيلسي غير مؤكد، قد يغادر اللاعب الفريق في حال عدم التأهل لدوري الأبطال، مؤكدة أن تشيلسي سيطلب 60 مليون يورو من أجل الألماني.

وأضافت الشبكة يمكن أن يبيع تشيلسي كاي هافرتز مقابل 53 مليون استرليني هذا الصيف للمساعدة في الموازنة المالية.

وتابعت الشبكة أن هافيرتز سعيد بقيادة جراهام بوتر داخل جدران ستامفورد بريدج وقد يقاوم امكانية بيعه.

فيما أكدت سكاى المانيا، أن بايرن ميونخ لا يخطط لأية عروض لشراء كاي هافرتز لان اللاعب مُكلف للغاية وبالإضافة إلى ذلك ،لا يُنظر إليه على أنه رقم 9 بل هو رقم 10 حيث يمتلك النادي بالفعل موسيالا و مولر.