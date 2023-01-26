الرئيس الباكستاني: القبض على #عمران_خان “لعب بالنار”

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي: إنه في حال لجأت الحكومة إلى إلقاء القبض على عمران خان رئيس حركة الانصاف سوف يكون الأمر بمثابة " اللعب بالنار"، وذلك بعد إلقاء القبض على نائب رئيس الحركة فؤاد شاودري.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الرئيس قال ردا على سؤال لصحفيين اليوم الخميس بشأن إلقاء الحكومة القبض على خان: "سوف يكون الأمر بمثابة اللعب بالنار".

وأضاف أن إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق أو أي سياسي آخر سوف يؤدي إلى " المقاومة"، مشيرًا إلى إحتمالية حدوث اضطراب في حال حاولت الحكومة اعتقال معارضيها. وكان قد تم إلقاء القبض على فؤاد، الوزير الاتحادي السابق، من مقر إقامته في لاهور في الساعة الأولى من مساء أمس الأربعاء، عقب أن هدد علنيا أعضاء لجنة الانتخابات الباكستانية و أسرهم في حديث إعلامي أمس الأول الثلاثاء.