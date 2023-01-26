يستمر 12 ساعة.. #الأرصاد يحذر من #ضباب كثيف في 3 مناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد من تكون ضباب كثيف يصاحبه شبه انعدام في الرؤية على 3 مناطق.

وذكر "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم، إنه يتوقع تكون ضباب كثيف على كل من: "أبها- النماص- بارق- بلقرن- تنومة- خميس مشيط" في منطقة عسير، من التاسعة مساء اليوم الخميس حتى التاسعة صباح غداً الجمعة.

كما حذر "الأرصاد" من تكون ضباب كثيف على كل من: "الباحة - القرى - المندق - بلجرشي - بني حسن" في الباحة، من التاسعة مساء اليوم حتى التاسعة صباح غداً الجمعة.

وامتدت توقعات المركز لتشمل تكون ضباب على كل من: "الطائف- ميسان" في مكة المكرمة.