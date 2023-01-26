أتلتيكو_مدريد يدين الإساءة للاعب #فينيسيوس

أدان أتلتيكو مدريد، بأشد العبارات، اللافتة والدمية اللتين تم تعليقهما على جسر بطريق سريع في العاصمة الإسبانية، بقميص لاعب ريال مدريد فينيسيوس، حسبما أوضحت مصادر من الأتلتي شددت على أنها "ضد أي نوع من أنواع العنف و الإهانة".

وأوضح أتلتيكو مدريد أنه "لطالما أدان واستنكر أي نوع من أنواع التعبير العنيف الذي يعكر التنافس الصحي في المدينة بين مشجعي الناديين".

وعلى أحد الطرق السريعة في مدريد، ظهرت لافتة مكتوب عليها عبارة "مدريد تكره الريال" ودمية بقميص فينيسيوس تتدلى من الجسر، حسبما جاء في مقطع فيديو نشر اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي