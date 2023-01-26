واشنطن تصنف مجموعة #فاغنر الروسية كجماعة إجرامية دولية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف مجموعة "فاغنر" الروسية كجماعة إجرامية دولية، وفقاً لنبأ عاجل أذاعته قناة "العربية" قبل قليل.

وأعلن حاكم منطقة دونيتسك الموالي لروسيا، دينيس بوشيلين، أمس الأربعاء، أن وحدات من قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة، تتقدم في بلدة باخموت، فيما يدور القتال داخل أحياء سكنية كانت تحت سيطرة أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عنه قوله "الوحدات، بالتحديد وحدات فاغنر، تتقدم في أرتيوموفسك (الاسم الروسي لبلدة باخموت) نفسها".

وأضاف "القتال يجري بالفعل على المشارف وفي الأحياء التي كانت حتى وقت قريب تحت سيطرة العدو".