بورصة أبوظبي تقود #أسواق_الخليج هبوطا.. و #الأسهم_السعودية ترتفع

تراجعت سوق الأسهم في أبوظبي، اليوم الخميس، متأثرة بضعف أرباح شركات ذات ثقل، بينما أغلقت الأسهم السعودية على ارتفاع مع صعود أسعار النفط.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.7 بالمئة ليسجل أسوأ أداء يومي له منذ سبتمبر أيلول، متأثرا بهبوط نسبته ثمانية بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، الذي سجل أدنى سعر إغلاق له في أكثر من ثمانية أشهر.

وأعلن البنك انخفاضا نسبته 26 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2022، مخالفا توقعات المحللين، رغم زيادة صافي أرباحه للعام بأكمله بنسبة سبعة بالمئة.

وخفض البنك أيضا توزيعات الأرباح النقدية السنوية 26 بالمئة مقارنة بعام 2021 إلى 52 فلسا للسهم.

وهبط سهم شركة الصير للتجهيزات والمعدات البحرية 1.1 بالمئة بعدما أعلنت تراجع أرباحها السنوية الصافية إلى 1.01 مليار درهم انخفاضا من 2.52 مليار درهم في العام السابق.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة، مدعوما بمكاسب في أسهم شركات قطاع الرعاية الصحية والخدمات المالية والمواد الخام، إذ ارتفع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية اثنين بالمئة وسهم شركة التعدين العربية السعودية 1.4 بالمئة.

كما صعد سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.4 بالمئة ليواصل مكاسبه منذ الخميس الماضي.

وسجل المؤشر الرئيسي في دبي ارتفاعا طفيفا.

وتراجعت معظم الأسهم العقارية المدرجة على المؤشر في دبي، إذ هبط سهم إعمار العقارية ذو الثقل واحدا بالمئة. بينما ارتفعت أسهم قطاعي المرافق والتمويل، مع ارتفاع سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 0.7 بالمئة وبنك الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مقرض في دبي، عن قفزة بلغت 40 بالمئة في صافي أرباح 2022 إلى 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار) اليوم الخميس، مدعوما بارتفاع أسعار الفائدة وحجم المعاملات الذي عزز الدخل الإجمالي.

وهبط المؤشر القطري 0.5 بالمئة منهيا سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، مع تراجع معظم شركات المؤشر.

وتراجعت أسهم بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي 3.5 و0.8 بالمئة على الترتيب.